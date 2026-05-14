『FIFAワールドカップ2026』が6月11日より、アメリカ、カナダ、メキシコの北中米3カ国16都市で開幕する。注目の日本代表はグループFで同月15日にオランダ、21日にチュニジア、26日にスウェーデンと対戦し、優勝を目指す。 （関連：【ライブ映像】B'z、なぜスポーツと相性がいい？） そんな日本代表の試合を中継する日本テレビ系のサッカーテーマソングをB'zが担当することが5月6日に発