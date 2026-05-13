フォーカス徳島では、2025年お伝えした米の新たな農法「再生二期作」について、米を取り巻く環境も併せて2026年の一年間、シリーズでお伝えします。第１回目は、徳島の農家の現状と米の価格についてです。 再生二期作とは茨城県の農研機構が発表した技術で、温暖化を活かして1回の田植えで2回収穫する栽培技術です。通常の2期作のように田植えや育苗を1年に2回するのではなく、1回目の収穫時に株を長く残し、その