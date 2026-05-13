2025年12月に解散を発表したチャンネル登録者数172万人のYouTuberグループ・きょんくまのYouTubeチャンネルが13日までに更新され、きょんが自身が抱えている問題を明かし、障害福祉サービス事業を始めると発表した。【動画】「本当なら言いたくなかった」自身の抱える問題を明かしたきょん動画冒頭できょんは「急なお話になるんですけど、あの色が見えないんですよ」と明かした。「本当なら言いたくなかった」とし「色が分かり