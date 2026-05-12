■葛藤や不安……転職は唯一無二の物語だ自分にとってのベストなキャリア選択、年収が平均100万円以上アップ、自分の市場価値を確かめる……。街中やテレビ、ネットで転職サイトの宣伝文句を毎日のように目にする。様々な業界で人手不足が指摘されているので売り手市場なのだろうし、転職への心理的なハードルがどの年代でも下がっているように思う。1976年生まれの筆者の同世代でも、新卒入社の会社に勤め続けている人を見つける