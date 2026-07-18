トランプ米大統領が創設した交流サイト（SNS）「トゥルース・ソーシャル」のアプリ＝2024年3月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】交流サイト（SNS）「トゥルース・ソーシャル」を運営するトランプ米大統領一族らの運営企業が、トランプ氏の投稿をいち早く受信できるサービスを、投資家向けに月額最大10万ドル（約1600万円）で提供する方針であることが17日、分かった。英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）が報じた。世界の金融市