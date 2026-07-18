建築に関する書籍も手掛けたことのある筆者が、このようなことを書くのは気が引けるのだが、「建築の展覧会」といえば、絵画展などと比べて地味でパッとしないものが多かった。専門性が高いこともあるが、どうしても写真や図面、模型などの陳列だけになってしまいがちという面は否めない。有名建築家の個展であっても、盛り上がりに欠けるケースが少なくなかった。【写真】こんな建物が明治時代に…貴重な「幻の国会議事堂」外観