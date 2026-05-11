旧ジャニーズ事務所問題で“告発者側”として世間の注目をあつめた元ジャニーズJr.のカウアン・オカモトが、5月9日に自身のXを更新。《さてと、ホストどんなものかみせてくれ。歌舞伎町整えにいく》と投稿し、「元ジャニーズJr.」と記載された宣材画像を公開。ホストとして活動をスタートすると明かし、SNS上で波紋を呼んでいる。「カウアン・オカモトさんは、2023年に旧ジャニーズ事務所創業者・ジャニー喜多川氏による性加害問