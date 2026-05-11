社会保障制度にはどのようなものがあるのか。東大卒ファイナンシャルプランナーの服部貞昭さんは「年金だけでは生活が苦しい場合に利用できる給付金がある」という。服部さんの書籍『届け出だけでもらえるお金大全』（自由国民社）より、紹介する――。（第1回）写真＝iStock.com／kazuma seki年金以外にもらえるお金がある（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／kazuma seki■65歳以降ずっと6.5万円ももらえる年金だけで