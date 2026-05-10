犬の『元気がない』理由５選 愛犬の元気がないとき、「体調不良かな？」と心配になりますよね。犬の元気がないときに考えられる理由を紹介しているので、愛犬の状態を判断する参考にしてください。 1.一時的な疲労 普段よりも多めに散歩した日やお出かけした日、慣れない環境から帰ってきた日など、一時的な疲労を感じたときは、普段よりも元気がない様子をみせます。 このように普段とは違う1日を過ごした日は、