プリマハム株式会社は“香薫（こうくん）の日”となる５月９日（土）、都内でファンイベント「香薫で地球人をメロメロにする大作戦 2026」を開催。ゲストにお笑いコンビ「トレンディエンジェル」のたかしと斎藤司が登壇し、“メロメロになった瞬間”などについて語った。「香薫で地球人をメロメロにする大作戦 2026」は、香薫およびプリマハムファンを招待して行われたイベントで、会場内では香薫を使ったオリジナルメニューがふる