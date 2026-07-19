【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 4−6 イングランド代表（日本時間7月19日／マイアミ・スタジアム）【映像】最強トリオの「神連携ゴール」（実際の様子）フランス代表が誇る「最強トリオ」が魅せた、まるでゲームのような神連携ゴールにサッカーファンが酔いしれた。フランス代表は日本時間7月19日、FIFAワールドカップ2026の3位決定戦でイングランド代表と対戦。合計10ゴールが飛び交う激しい乱打戦の末、4−6で敗れ