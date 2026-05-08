【新谷かおる75歳誕生日記念 劇場版＆OVA エリア88～炎のユニコーン上映～】 4月26日開催 会場：池袋 新文芸坐 イベンターとして数多くの上映イベント企画などを手掛ける、ロボ石丸氏主催の上映イベント「新谷かおる75歳誕生日記念 劇場版＆OVA エリア88～炎のユニコーン上映～」が4月26日、池袋「新文芸坐」にて開催された。イベントでは