8日朝早く、大仙市下鶯野の草地でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと8日午前5時20分ごろ、大仙市下鶯野字大新田の草地にクマ1頭がいるのを、歩いていた大仙市の30代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い建物までは約30メートルで、付近には国道105号が通っています。警察はパトカーで付近を警戒するとともに、住民に注意を呼びかけてい