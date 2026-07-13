タイの首都バンコクで13日未明、パブで火事があり、これまでに27人が死亡しました。ロイター通信などによりますと、バンコク北部にあるパブで大規模な火災があり、これまでに27人が死亡、63人が負傷しました。AP通信によりますと、現場を訪れたアヌティン首相はパブで演奏していたミュージシャンの話として、ステージ近くのブレーカーから出火し、その後爆発が起き、店内に煙が充満したということです。当局が火災の原因を調べてい