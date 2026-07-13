7月13日(月)の午前9時、フィリピンの東で、台風11号「ハイシェン」が発生しました。台風11号「ハイシェン」発生7月13日(月)の午前9時、フィリピンの東の海上で、台風11号「ハイシェン」が発生しました。中心気圧は1004hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風11号は今後、ゆっくりと北よりに進む見通しです。16日(木)にはフィリピンの東で熱帯低気圧に変わる見込みで、日本への直接的な影響はな