東京・歌舞伎町で10代の少女を殴ってけがをさせ、スマートフォンを奪うなどしたとして、「トー横」周辺で「クレイジー」と呼ばれていた暴力団組員の男が逮捕されました。【写真を見る】「トー横」の通称“クレイジー”を強盗傷害の疑いで逮捕新宿区歌舞伎町で10代少女を殴りスマートフォンなどを奪ったか強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団・稲川会系傘下組織の組員、大越竜治容疑者（37）です。大越容疑者は今年4月、