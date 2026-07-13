北中米Ｗ杯を戦った監督が、続々とその任を解かれている。スペイン紙『Mundo Deportivo』は、「これで15人の監督が解任された。ギロチンは止まらない」と見出しを打ち、「セネガルサッカー協会（FSF）は日曜日、45歳のパペ・ティアウ監督とコーチングスタッフを解任したと発表」と報じた。セネガルは決勝トーナメント１回戦でベルギーと対戦。２点をリードする展開も、延長戦の末に２−３で逆転負け。「この敗戦は、国内で監