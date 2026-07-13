発達障害であることを暴露され、解雇された」 障害福祉サービスを提供するX社で、ヘルパーとして約3年間勤務していたAさん。ある日、業務上の相談の中で社長に自身の発達障害を打ち明けたところ、その事実を他の従業員に暴露された上、「採用時のアンケートに虚偽記載があった」として解雇を言い渡された。 Aさんはこれを不服として提訴。裁判所は、この解雇と暴露のいずれも違法と判断し、X社に合計80万