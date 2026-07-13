イランが封鎖を宣言したホルムズ海峡について、アメリカのトランプ大統領は12日、「開放されている」と述べ、イラン側の主張を否定しました。イラン革命防衛隊は12日、イラン側が認めていない航路を通航したとして民間の船舶を攻撃し、ホルムズ海峡の封鎖を宣言しました。その上で「アメリカの介入が終わるまで海峡は封鎖される」と主張しました。これについてトランプ大統領は12日、NBCテレビの電話インタビューで、「海峡は開い