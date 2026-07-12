けさ、四国地方の梅雨明けが発表されましたが、きょうも九州を中心に西日本各地で体温を超える「危険な暑さ」を記録しました。福岡県ではきょう午後、糸島市で38.2℃、太宰府市で37.8℃を観測するなど各地で体温を超えるほどの危険な暑さとなりました。太宰府天満宮の参道では、かき氷を食べながら歩く人の姿が多くみられました。「めっちゃ暑い。溶けちゃいそう」「日傘と扇風機持ってきました」「扇風機（の風）がぬるくなるくら