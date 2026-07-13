大相撲名古屋場所・初日」（１２日、ＩＧアリーナ）２場所連続休場明けの横綱大の里（２６）＝二所ノ関＝は、新小結義ノ富士（伊勢ケ浜）に押し出され、黒星スタートとなった。先場所途中休場の横綱豊昇龍（２７）＝立浪＝は小結王鵬（大嶽）を渡し込みで退けた。大関では綱とりの霧島が藤ノ川を押し倒し、かど番の琴桜は隆の勝を突き落とした。１０勝で大関に特例復帰する関脇安青錦は、平戸海に豪快な上手投げを決めた。