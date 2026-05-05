クマと人間は共生することができるのか。クマに9回襲われた経験を持つNPO法人日本ツキノワグマ研究所理事長の米田一彦さんの著書『家に帰ったらクマがいた』（PHP新書）より、クマと遭遇したエピソードを紹介する――。（第2回）写真＝iStock.com／Zocha_K※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Zocha_K■3メートル以内に潜むメスグマの気配昔は私も、クマにどんなことをすれば危険なのかわからなかったので、随分無茶したもの