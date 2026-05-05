きょう5日（火）は本州付近は高気圧に覆われて広い範囲で晴れそうです。日中は日差したっぷりの陽気となり、洗濯日和でしょう。ただ北日本は風が強まりやすい状態が続き、所により暴風になるおそれがあります。また沖縄では、梅雨前線付近の雨雲がかかり、激しい雨の降る所がありそうです。予想最高気温は広く22℃前後でしょう。きのう4日（月）は真夏日の所もあった関東ではきのうに比べ5℃前後下がりますが、北日本や西日本では