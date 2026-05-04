【ベルリン共同】ドイツ連邦軍は4日、ホルムズ海峡の自由な航行を確保する任務に備え、機雷を除去するための掃海艇1隻を北部キールから地中海に向け出航させた。地中海に待機させ、任務の条件が整った場合に速やかにホルムズ海峡に到着できるようにする。ドイツ政府によると、掃海艇がホルムズ海峡で活動するには、戦闘の終結と国連などの委任を受けた国際的枠組みが前提条件となる。連邦議会（下院）の承認を得る必要もある。