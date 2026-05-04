FANTASTICSが、新曲「PUMP IT UP!」を5月5日(火) より配信リリースすることを発表した。今作はFANTASTICS初のメンバー紹介ソング。5月4日(月)に開催された、FANTASTICSの冠番組『ファンタスティックPARK』初の番組イベント＜FANTASTICS in TOYOTA ARENA TOKYO ファンパ万博2026 〜1夜限り！歌うし 踊るし 体も張るよ！！〜＞にて初披露された。6月17日(水)にはニューシングル「SUNFLOWER」の発売も決定しており、ライブでのパフォ