サッカーJ2・モンテディオ山形の決算報告が30日行われ、売上高にあたる営業収益が31億円を超え、5年連続で過去最高を更新したことがわかりました。モンテディオによりますと、昨年度の営業収益は31億5400万円で、前の年からおよそ5億4300万円増加し、J1に在籍したシーズンも含め、過去最高を5年連続で更新しました。スポンサー収入が前の年に比べて1億7000万円増加したほか、物販収入は6200万円、入場料が700万