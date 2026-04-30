記事ポイント株式会社i-shiftが大分・日田市で無料の「こども美容院」を6月7日に開催日田市在住の小学生を対象に美容師によるプロのヘアカット体験を無料で提供6月以降2か月に1回継続開催予定のこども応援プロジェクト第一弾大分県日田市の子どもたちに、プロの美容師がヘアカットを無料で届けるイベントが始動。i-shiftが立ち上げた「こども応援プロジェクト」の第一弾として、6月7日に日田市民文化会館パトリア日田にて開催され