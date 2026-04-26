連合（日本労働組合総連合会）の集計によると、2026年の賃上げ率が5％台となるなど、賃上げの動きが続いています。月収が25万円から27万円に上がるなど、目に見える形で昇給を実感する人もいるでしょう。 ただし、昇給によって増えた分が、必ずしもそのまま自由に使えるお金として増えるわけではありません。税金や社会保険料が差し引かれることに加え、物価上昇によって支出も増えるという2つの要因から、実質的な家計への