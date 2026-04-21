4月21日発売 価格：700円。 「週刊SPA! 4月28日号」のページ 【拡大画像へ】 扶桑社は、「週刊SPA! 4月28日号」を4月21日に発売した。価格は700円。 今号の表紙と「美女地図～私が主人公～」には山田あいさんが登場。Iカップのゴージャスボディをギャルコーデで見せつけている。 「グラビアン魂」にはHカップの天野ちよさんが登場。また、「このあ