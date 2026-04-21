表紙はIカップゴージャスボディの山田あいさん。「週刊SPA! 4月28日号」本日発売
4月21日発売 価格：700円。
「週刊SPA! 4月28日号」のページ
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扶桑社は、「週刊SPA! 4月28日号」を4月21日に発売した。価格は700円。
今号の表紙と「美女地図～私が主人公～」には山田あいさんが登場。Iカップのゴージャスボディをギャルコーデで見せつけている。
「グラビアン魂」にはHカップの天野ちよさんが登場。また、「このあと、どうする？」では、「ミスSPA!2025」グランプリのるかさんが、高円寺を舞台にしたドラマチックな世界観を表現している。「美女検索」ではアイドルグループ・JAPANARIZMの成瀬かのんさんが149cmながらグラマーなボディを披露している。【山田あいさん】
撮影／唐木貴央 ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／設楽和代【天野ちよさん】
撮影／岡本武志 ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／田中陽子【るかさん】
撮影／青山裕企 ヘアメイク／北川香菜実 スタイリング／菊地文子【成瀬かのんさん】
撮影／武田敏将 ヘアメイク／堀口有紀 スタイリング／毛塚由恵