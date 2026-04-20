「収納があいているからいったんここに入れておこう」と、なんとなく片づけていませんか？でも、その“とりあえず収納”が、かえって片づかない原因になることも。今回は、片づけのプロ・下村志保美さんが、引っ越しをきっかけに気づいた「収納のコツ」を教えてくれました。無理なく続けられて、探しものが減るアイデアが満載です。「あいている場所に入れる」が片づかない理由先日、単身赴任中の夫の異動があり、引っ越し準備を