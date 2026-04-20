「収納があいているからいったんここに入れておこう」と、なんとなく片づけていませんか？ でも、その“とりあえず収納”が、かえって片づかない原因になることも。今回は、片づけのプロ・下村志保美さんが、引っ越しをきっかけに気づいた「収納のコツ」を教えてくれました。無理なく続けられて、探しものが減るアイデアが満載です。

「あいている場所に入れる」が片づかない理由

先日、単身赴任中の夫の異動があり、引っ越し準備を手伝いました。夫婦で段ボールに荷物を梱包しているとき、こんな場面がありました。

【写真】同じ用途のものをまとめる

「この隙間に、これがぴったり入るな〜」

そう言って夫は、キッチングッズの段ボールに、ネクタイをまとめた箱を入れようとしたのです。一見、ムダなく収まっているように見えますよね。パズルやテトリスのようで、なんだか気持ちいい。こうしてつめていけば、段ボールの数も減らせそうです。でも、引っ越し先であけるときのことを考えると、あまりいい入れ方とは言えません。

キッチン用品の段ボールからネクタイが出てきたり、「包丁がない…」と探していたら寝具の箱から出てきたり…。

そのとき、ふと「これ、家の収納でもよくあるかも…」と感じました。

収納でも、こんなことはありませんか？

「ここがあいているから入れておこう」「なんとなく収まりがいいからここに置こう」

そんなふうに、“あいている場所基準”でものを置いていく。このやり方の問題は、使うときに不便になることです。

・どこになにがあるのかわからない

・探しものが増える

・元に戻すルールがないから、さらに散らかる

結果として、家の中はどんどん整いにくくなっていきます。

一方で、片づく家は逆。あいている場所ではなく、「使い方」で置き場所を決めています。

もう迷わない。「使いやすい収納」のつくり方5つ

では、どうやって定位置を決めるのか。ポイントは5つあります。

●1：使う場所の近くに置く

たとえば、飲み薬はキッチンに。水を使って飲むので、使う場所に置くだけで戻す手間も減ります。

●2：同じ用途のものをまとめる

通夜や葬儀用のバッグや小物はひとまとめに。クリスマスやお正月などのイベント用品も一緒にしておくと、使うときに迷いません。関連するものをまとめておくことで、使い忘れも防げます。

●3：ワンアクションで取れるようにする

毎日使うハサミは、引き出しの奥ではなく、ペン立てに立てるだけ。取り出しやすさは、そのまま使いやすさと戻しやすさにつながります。

●4：戻す動作をシンプルにする

細かく分けすぎると、戻すのが面倒に。「出すより戻すほうが面倒」になった瞬間、その収納は崩れてしまいます。

●5：自分の性格に合わせる

私は、お風呂上がりに着る下着とTシャツを同じ引き出しに入れています。きれいにたたむより、しまうのも使うのもラクな方法を選ぶことが、続けやすさにつながります。

収納は「パズル」ではなく「使いやすさ」で考える

収納は、パズルではありません。ぴったり入れることが目的ではなく、「使いやすいこと」「使ったあと戻しやすいこと」が大切です。

引っ越しの荷造りでは、ときに隙間を埋めることが優先されることもあります。でも、日常の収納で同じことをすると、あとで必ず使いにくくなってしまいます。

ここで一度、おうちの収納について考えてみてください。今の収納は、「あいているから入れた場所」になっていませんか？ それとも、「使いやすさで決めた場所」になっていますか？

50代は、これからの暮らしを整えていくタイミング。きれいに見える収納ではなく、ラクに続く収納へ。隙間を埋めるのではなく、使いやすさで選ぶ。それだけで、片付けはぐっとラクになります。