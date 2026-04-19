コードホスティングサイトのGitHubは2008年にサービスインして以来着実にリポジトリ数を増やし、ソフトウェア開発のプラットフォームとして不動の地位を確立しています。ただ多くの開発では不要な機能も多く実装されているため軽快さには程遠い状況となっています。また大規模なプルリクエストを実行すると極端に速度が低下することも知られています。GitClassicはGitHubから得られるエクスペリエンスをより軽量かつシンプルにする