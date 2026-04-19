タイムシークレットのひんやりコスメ♡夏限定クールシリーズ登場

暑い季節のメイク崩れに悩む方に♡タイムシークレットの人気ひんやりコスメシリーズが今年も数量限定で登場しました。冷感成分配合でひんやり心地よく、UVケアや崩れ防止も叶える優秀アイテム。夏のベースメイクを快適にしてくれる新作をチェックしてみてください♪

最強UVパウダーで美肌キープ♡

「ミネラルプレストパウダークールR2」は8gで1,980円（税込）、全3色展開。SPF50+/PA++++の高いUVカット効果に加え、冷感成分*1配合でひんやりとした使い心地が特徴です。

毛穴やシミ、テカリをしっかりカバーしながら、自然な仕上がりをキープします。

*1 メントール、メントキシプロパンジオール

K-パレットの春夏限定カラー♡抜け感眉を叶える新作アイブロウ登場

透明感アップのクリアパウダー♡

「ミネラルプレストクリアベールクールR2」は11gで1,980円（税込）。カラーレスタイプで、パールのソフトフォーカス効果により毛穴や色ムラをカバー。

透明感のある仕上がりを演出します。SPF12 PA+で軽いUVケアも可能です。

メイク崩れを防ぐミスト♡

「フィックスミストクールR2」は80gで1,760円（税込）。

美容液成分96.9％*4配合でうるおいを与えながら、メイクをしっかりキープ。ウォータープルーフ仕様で汗や水にも強く、夏でも崩れにくい仕上がりを実現します。

*4 水を含む

夏も快適なメイク時間に

タイムシークレットのひんやりコスメは、冷感・UV・崩れ防止を兼ね備えた夏の頼れる味方♡暑さや汗に負けない快適なメイクを叶えてくれます。

数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックして、夏の美肌をキープしてみてください♪