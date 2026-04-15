Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品を自社で出版する「サイコミ パブリッシング」として、6タイトルの紙書籍を2026年6月30日(火)から発売。各種取扱書店およびECサイトにて、4月15日(水)から順次予約受付を開始する。○癒し系悪魔・犬型宇宙人など多彩ジャンルの6タイトルが4月15日(水)より順次予約開始■『ジャスティス・サーガ―我の創りし理想の世界で幼女無双―』 1巻作：山本神話判型：B6判価格：946