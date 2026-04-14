FacebookやInstagramといったSNSを運営するMetaはAI分野にも注力しており、ユーザーが独自のAIチャットボットを作成できるツール「AI Studio」も展開しています。そんなMetaが、創業者でもあるマーク・ザッカーバーグCEOの「AIクローン」を開発していると報じられました。Meta builds AI version of Mark Zuckerberg to interact with staffhttps://www.ft.com/content/02107c23-6c7a-4c19-b8e2-b45f4bb9ce5fMark Zuckerberg is re