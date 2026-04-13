株式会社ユー・エヌは、フィルムカメラのニコンFMシリーズ専用に設計された「UNX-9138 ニコンFMシリーズ プレミアムグリップ」を4月14日（火）に発売する。推定実売価格は1万6,280円前後。 FMシリーズの美しいシルエットを損なわないようにデザインしたというグリップ。確実なホールド感とデザインの両立を目指して開発したとしている。 細部のこだわりとして、一般的なグリップでは露出し