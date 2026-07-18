大手芸能事務所アミューズは18日、公式Xで、2020年に30歳で亡くなった所属俳優の三浦春馬さんの七回忌の命日を迎えることを報告し、ファンの応援に感謝のコメントを寄せた。アミューズは「月日が流れても、変わらぬ想いを寄せ続けてくださるファンの皆様に、心より感謝申し上げます」などとメッセージを投稿。三浦さんとスタッフの名義のアカウントでも「本日7月18日、七回忌というひとつの大きな節目を迎えることとなりました」と