ピアニストの渋谷毅さんが16日、死去した。86歳だった。公式SNSが17日、伝えた。【写真】6月には…元気にピアノを演奏する渋谷毅さん投稿では「ピアニスト渋谷毅は病気療養中でございましたが、2026年7月16日ご家族に見守られるなか静かに逝去いたしました。享年86歳でした」と伝えた。「これまで渋谷毅と共演してくださったミュージシャンのみなさま、応援してくださったファンのみなさま、そして関係者のみなさまに心より感