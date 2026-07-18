阪神は18日、前日17日の広島戦（マツダスタジアム）で背中に死球を受けた前川右京外野手（23）が、広島市内の病院を受診し「右肩甲骨骨折」と診断されたと発表した。昨夜のうちに受診し、既に帰阪した。今後はファーム施設のSGLスタジアムでリハビリを行う。前川は、17日広島戦の7回1死二、三塁で、島内が投じた152キロ直球が右肩付近を直撃。その場にうずくまり、代走・高寺が送られた。試合後、藤川監督は「タイガースの選