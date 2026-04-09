漫画家のたなかじゅんさんが2026年4月8日にXを更新。自身の詐欺被害をめぐり色紙の販売、指摘された件で反論した。価格設定が違う理由たなかさんは4月7日にXで、被害総額は「583万2000円」という暗号資産投資詐欺に遭ったことを告白。その後、「もしよければ助けてやってもいいというファンの方々、いやファンの方でなくとも、サイン色紙を買っていただけるとホントにうれしいです」と明かし、紹介した。たなかさんは、「サイトで