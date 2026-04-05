月曜日は晴れ間の出る所が多く、日中の気温はさらに高くなりそうです。関東から西は25℃近くまで上がり、名古屋や福岡、鹿児島で25℃と、今年はじめての夏日になる所もあるでしょう。各地で5月並みの陽気となり、朝と日中の気温差が大きくなります。調節のしやすい服装がよさそうです。ただ、天気は西からゆっくり下り坂で、夜は沖縄や九州、四国を中心に雨雲が広がる見込みです。夜遅くなると、九州南部を中心に激しい雨の降る所