軽自動車は、普通車に比べて、本体の車両費が安いだけでなく、1年間にかかる維持費も安いといわれています。今回は、普通車から軽自動車に乗り換えるとどのくらい安くなるのか、具体的にチェックしていきましょう。 軽自動車は自動車税が安い 軽自動車のほうが、普通車に比べて維持費が安い理由は、大きく2つあります。1つ目は、税金です。車にかかる自動車税は、排気量によって決まっています。排気量の多い車は、車両の