「ブンデスリーガでバイエルンとやって、ことごとく決められているので。決め返して、勝ちたいなと思います」。そう力強く宣言したのは、町野修斗だ。「ことごとく決められている」という相手は、バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインのこと。世界的ストライカーのケインとは、ブンデスリーガの舞台で対戦し、その決定力の高さを目の当たりにしてきた。両者ともストライカーのため、直接的なマッチアップは見込め