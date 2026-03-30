3月28日、ロサンゼルス・ドジャースは、開幕カードでアリゾナ・ダイヤモンドバックス相手にスイープ（同一カード全勝）を達成。球団史上初のワールドシリーズ（WS）3連覇に向け、ロケットスタートに成功した。「ド軍は、開幕前に発表される『MLBパワーランキング』で、ニューヨーク・ヤンキースを抑えてのトップの評価でした。ただ、開幕3連戦で強打を誇るダイヤモンドバックス相手にすべて逆転勝利。リードされても慌てない戦い