フランス―イングランド後半、チーム5点目となるPKを決めハットトリックを達成し、笑顔を見せるイングランドのサカ（右）＝マイアミ（共同）【マイアミ共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第33日は18日、マイアミ競技場で3位決定戦が行われ、イングランドがフランスに6―4で勝って3位となった。サカが3得点のハットトリックを達成した。フランスは後半にエムバペが2ゴールを決め、W杯通算で歴代最多の22得