タイ古式マッサージを展開するルアンティップ（東京都中央区）が、「リラクゼーションサロンに関する調査」の一環で調べた「セラピストが似合いそうな女性芸能人」ランキングの結果を紹介しています。【画像】「セラピストが似合いそうな女性芸能人」ランキング結果を見る！調査は2026年2月19日から同月25日、リラクゼーションサロンを利用したことがある20代の男女を対象にインターネットで行われました。計302人から有効回