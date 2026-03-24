ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われている元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）が24日までに自身のXを更新。SNSでの偽アカウントをめぐって注意喚起を行った。「現在、私の名前・写真を使ったこちらの偽アカウントが確認されています！もし偽アカウントからメッセージが届いた場合は、絶対に返信せず、ブロックと通報をお願いします！」とスクリーンショットの画像とともにポスト。画像