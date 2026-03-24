ポテトチップスの「わさビーフ」などで知られる、山芳（やまよし）製菓社が23日、公式サイトを更新。生産を中止していた「わさビーフ」などの再生産体制が整ったことを報告した。 【写真】山芳製菓の公式キャラクター「わさモー」 同社は12日に国際情勢の影響で工場の操業を一時的に停止せざるを得ないことを公式サイトで公表していた。工場ではポテトチップスを揚げるための食用油を温める際にボイ