お笑いコンビ、かまいたちの山内健司（45）が22日夜、自身のXを更新。妻を装った偽アカウントをめぐり、通報を呼び掛けた。山内は、自身の妻を名乗るような名称のアカウントのポストを添付。そのアカウントは山内とイヌが散歩をしているような写真を添付し、あたかも山内の妻がつづったように装った文章が投稿されている。山内はこれに対し「なりすましアカウントがまだやめませんみなさんとことん通報お願いします」と呼び掛け